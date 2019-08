Jessica (Secret Story 8) : Sa fille Kiyara a bien grandi

Jessica a été révélée au grand public dans Secret Story 8, en 2014. L'année suivante, elle avait été choisie pour participer aux Anges 7. Deux expériences qui lui ont largement suffi puisqu'elle avait ensuite pris la décision de s'éloigner du monde de la télé-réalité.

Peu de temps après, nous avons appris qu'elle s'était mariée à un certain Zack, en 2015. Un an après, le couple accueillait son premier enfant. Une petite fille répondant au doux prénom de Kiyara. Si au départ, elle ne souhaitait pas trop l'exposer sur les réseaux sociaux, Jessica n'hésite plus aujourd'hui. Il faut dire que la petite fille, qui est aujourd'hui âgée de 3 ans, a bien grandi.

Régulièrement, Jessica partage des photos de sa merveille. Le 9 août dernier, c'est un cliché sur lequel on pouvait les voir en train d'échanger un bisou qu'elle a mis en ligne. Le 23 juin, elle a une fois de plus posé avec Kiyara, un genou à terre. "La seule personne pour qui je pourrais me mettre à terre", a-t-elle légendé sa publication.

D'autres adorables photos ont été publiées sur le compte Instagram de Jessica, pour le plus grand plaisir de ses abonnés.