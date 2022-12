Jessica Thivenin accusée de mettre son fils Maylone en danger : elle réplique cash

Pour les fêtes de fin d'année, Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont quitté Dubaï afin de retrouver leurs proches pour Noël et le Nouvel An. Ainsi, ils ont fait une première étape dans le Sud de la France, avant de se rendre au ski. Mais le séjour est terminé pour le couple et leurs enfants Maylone et Leewane (3 ans et 1 an). Ils ont ainsi pris la route, ce vendredi 30 décembre 2022. Son mari étant en train de conduire, la belle blonde de 33 ans a passé le temps en organisant une session de questions/réponses avec ses abonnés. Et elle n'a pas échappé à une critique sur son fils.

Jessica Thivenin a plusieurs heures devant elle avant d'être de retour dans sa maison située dans le Sud de la France. Elle a donc répondu à quelques questions de ses abonnés. Ainsi, elle a révélé que pour l'heure, elle ne souhaitait pas revenir habiter en France. "Non, toujours pas d'autres enfants. Et après ces vacances encore moins (rires). On est bien à 4, la voiture est pleine. Donc toujours pas d'enfant les gars, vous aimez beaucoup nous poser la question. Mais pas de troisième, clé sous la porte, on arrête", a-t-elle aussi répondu à une personne qui lui demandait si elle souhaitait un troisième enfant.

Si la plupart des questions étaient sympathiques, une internaute lui a fait une remarque qui n'est pas passée. Dans la voiture, elle a constaté qu'une poussette se trouvait entre Maylone et Leewane. Et, en réaction au fait que Jessica Thivenin a signalé que skier sans casque était très dangereux et que cela devrait être obligatoire d'en porter un, elle a écrit : "Et en voiture, tu t'es rendue compte du danger, ayant 3 000 trucs à côté de Maylone ?" Ce à quoi l'épouse de Thibault Garcia a répondu : "En fait, dans la voiture, j'ai juste une poussette entre les deux sièges. Sinon, j'ai les valises qui sont bloquées par les appui-têtes. Donc ce genre de commentaires... Je voyage comment, je mets les valises sur le toit ? A un moment donné on est chargé, on est chargé. C'est la voiture la plus grande qu'on peut trouver." Après quoi, elle est passée à autre chose.