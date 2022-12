"Je ne pardonne pas" : Jessica Thivenin et Thibault Garcia en froid après une violente dispute

Depuis quelques heures, l'orage gronde chez Thibault Garcia et Jessica Thivenin. Quelques jours seulement après avoir dû faire face à de violentes critiques concernant l'un de leurs placements de produits, les deux influenceurs révélés dans Les Marseillais ont annoncé être en froid. Jeudi 22 décembre 2022, le jeune papa s'est emparé de son compte Instagram pour expliquer la situation à ses abonnés. "Je me suis embrouillé avec elle, je l'ai insultée et tout. Le top. Donc là, on est en embrouille, chaud. Là, elle fait style elle n'entend pas et tout... Mais on a eu une très grosse embrouille, à deux doigts d'annuler les vacances au ski et tout. Enfin pas à deux doigts, elle les a annulées (...) On s'est embrouillés, comme un couple. Elle me fait trop de réflexions ça m'a saoulé, c'est bon. Mais je m'excuse", a-t-il lâché en s'adressant directement à sa belle.

Agacée, la maman de Maylone et Leewane n'a cependant pas accepter le mea culpa de son mari. "Non, c'est mort par contre. Tu ne me parles pas comme ça, encore moins devant les enfants. M'insulter devant les enfants, ça, je ne pardonne pas. Ça, c'est mort", lui a-t-elle répondu visiblement très fâchée.

Un fâcheux malentendu

Suite à cette nouvelle prise de bec, Thibault Garcia a tenu à revenir sur les raisons de leur brouille. "Dans la nuit elle ne faisait que tousser. Et moi, je lui ai dit 'bon, tu me fais de la peine, demain matin première heure, je vais te chercher à la pharmacie un petit médicament pour te soigner'. Et quelques minutes après, je fais un mauvais rêve et je lui mets un coup de coude. Coup de coude en pleine face, coup de coude mâchoire. Donc là, qu'est-ce qu'elle me dit dans la nuit 'j'en ai marre, je me barre' (...) Mais je n'ai pas fait exprès, je dormais ! Du coup, ça a commencé comme ça", a-t-il expliqué à ses abonnés.

Pour le jeune homme de 31 ans, cette situation n'est pas rassurante. Inquiet de ces disputes à répétition, il a confié sentir le vent tourner dans son couple. "En fait, ça fait quelques jours que j'ai l'impression qu'elle ne m'aime plus. Voilà. Et donc, du coup, je ressens qu'elle ne m'aime plus, et je perds confiance en moi", a-t-il conclu. Espérons que la situation va rapidement s'arranger...