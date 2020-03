Jessica Thivenin confinée à Dubaï : son gros coup de gueule contre les haters

La tension est à son comble en cette période de confinement et les attaques envers les célébrités fusent. Si elles se retrouvent bloquées chez elles comme la majorité du monde, elles ont l'avantage de profiter d'un grand espace dans leurs demeures souvent luxueuses. Un petit plus qui a le don d'agacer les internautes. Dernière victime en date de la jalousie des haters : Jessica Thivenin.

Sur Snapchat lundi 23 mars 2020, l'ancienne candidate de télé-réalité de 30 ans a poussé un vif coup de gueule. "Les gens, c'est une blague ! Je leur dis de bien rester confinés, de rester chez eux et on me répond 'Non, mais toi, c'est facile, tu as une maison, elle est immense, nous, on est dans des appartements de 30 m²'. Non, mais allez, en fait, on parle de la santé des gens, on parle de sauver des vies, on s'en bat les co****es du nombre de m² !", a-t-elle souligné, très énervée.

Jessica Thivenin en profite également pour rappeler qu'en 2019, alors qu'elle était enceinte de Maylone (5 mois), elle avait été contrainte de rester alitée pendant de longs mois. "Je suis restée dans un lit pendant 4 mois de 2 m² pour sauver la vie de mon fils, donc vous pouvez rester chez vous quand même, c'est un truc de fou ! Je supporte plus les réponses des gens, en fait, ça change quoi ? Quoi qu'il arrive, je ne bouge pas, je suis enfermée, c'est pareil. Je sais ce que c'est d'être enfermée dans un petit endroit, je suis restée dans mon lit 4 mois, vous savez ce que c'est, 4 mois ? Alors, vous pouvez bien rester dans vos maisons pendant quelques semaines !" Voilà qui devrait faire taire les mauvaises langues.