Jessica Thivenin questionnée sur Maylone : révélations et explications

Le 7 avril 2020, Maylone a fêté ses 6 mois. Ses parents Jessica Thivenin et Thibault Kuro souhaitaient donc débuter la diversification alimentaire. S'ils n'ont pu le faire à cause du confinement, la candidate des Marseillais (W9) a annoncé que son fils devrait finalement bientôt pouvoir goûter des purées de fruits et de légumes.

Dès sa naissance, Maylone a été opéré pour une atrésie de l'oesophage. Et en décembre dernier, après avoir frôlé la mort, il a subi une nouvelle opération à cause d'un problème de trachée. Il est donc très suivi et ne pouvait débuter la diversification alimentaire sans l'aide des chirurgiens. Mais à cause du confinement, leur rendez-vous du 1er avril a été annulé. Soucieuse de ne pas pouvoir lui donner autre chose que du lait, Jessica a donc appelé sa pédiatre afin de savoir si Thibault et elle ne pouvaient vraiment pas lui faire manger des petits pots. Et sa réponse lui a procuré beaucoup de joie. "Elle nous a annoncé que le chirurgien qui avait opéré Maylone allait nous appeler. Peut-être que mon bébé pourra manger des légumes à partir de la semaine prochaine. On va peut-être pouvoir le faire nous-mêmes à la maison. Mon fils va manger des légumes. Je suis trop contente, j'ai trop hâte", a confié la belle blonde de 30 ans.

Et, après avoir annoncé que Maylone allait avoir son vaccin des 6 mois demain, Jessica a poursuivi : "Je ne faisais que râler parce que, normalement, Maylone aurait dû manger dès le 1er avril. (...) J'ai trop hâte de voir sa tête quand il va découvrir les aliments." Nul doute qu'elle partagera ce grand moment sur les réseaux sociaux.