Jessica Thivenin sous le charme : son mari Thibault la surprend

A Dubaï, le confinement est moins strict qu'en France. Ceux qui y résident peuvent donc encore sortir pour aller chez le coiffeur notamment. Même s'il préfère limiter ses déplacements, Thibault Garcia a pris la décision de faire un nouvelle folie capillaire.

Après avoir opté pour une couleur rose l'hiver dernier, le mari de Jessica Thivenin a une fois de plus souhaité mettre de la couleur dans sa vie en cette période particulière. Ce lundi 4 mai 2020, le candidat des Marseillais s'est donc rendu chez son coiffeur pour en ressortir avec des cheveux bleus turquoise. Un choix osé qui aurait pu déplaire à sa chère et tendre. Mais la belle blonde de 30 ans a adoré le nouveau look de son mari : "C'est très joli. Oh tu es beau ! Ça te va très bien !" Ses fans aussi ont apprécié et l'ont fait savoir en commentaire de sa photo Instagram dévoilant son style.