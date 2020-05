Jessica Thivenin et Thibault confinés et brouillés : "C'est la guerre"

Etre confiné avec sa moitié n'est pas simple tous les jours, Jessica Thivenin peut en témoigner. Comme de nombreux couples, la candidate emblématique des Marseillais (W9) connaît quelques tensions avec son cher et tendre, Thibault Garcia. Un sujet sur lequel elle s'est confiée sur Snapchat, le 30 avril 2020.

La belle blonde de 30 ans a en effet confié que c'était "un peu la guerre" avec son mari. Pendant qu'elle jouait avec leur fils Maylone (6 mois), Thibault était donc de son côté, dans la piscine. "Ça va être un peu compliqué ce confinement. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je pense que c'est pareil pour tous les couples, mais là ça commence vraiment à être compliqué", a tout d'abord confié Jessica Thivenin. Elle a ensuite dévoilé une chambre, le "nouveau logis" de son époux tant que la situation ne sera pas réglée.

Si elle n'a pas dévoilé les raisons de leur brouille au départ, Jessica Thivenin a fini par se livrer à ses abonnés : "Il me lance des piques pas gentilles donc moi, après, je suis méchante. Donc on s'est disputé. Le confinement n'arrange pas les choses. Il faut que ce coronavirus s'en aille vite." La jeune maman sait qu'elle n'est pas la seule dans ce cas, de quoi sans doute la rassurer un peu.

Nabilla Benattia et Thomas Vergara ont en effet déjà expliqué qu'ils se disputaient parfois pour tout et n'importe quoi, au point de faire "un peu chambre à part". Manon Marsault et Julien Tanti se sont quant à eux disputés... par texto alors qu'ils sont sous le même toit.