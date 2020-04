Jessica Thivenin et Maylone : Portrait de famille hilarant en plein confinement

Récemment, c'est son poids que Jessica Thivenin a évoqué sur ses réseaux sociaux. Pas peu fière de continuer à faire du sport pendant le confinement, la candidate des Marseillais (W9) a révélé à ses abonnés qu'elle avait retrouvé son poids d'avant-grossesse. "C'est très dur après une grossesse de récupérer son corps. Surtout le ventre parce qu'il est flasque. On a quelques tailles de plus au niveau des jeans", a-t-elle confié. Mais elle a incité les personnes qui souhaitent se reprendre en main à persévérer car cela payait. "Je ne veux pas être trop musclée mais juste être tonique. J'ai une morphologie plutôt mince aussi, mais normalement j'ai beaucoup de cellulite et là je n'en ai quasiment plus. Je suis fière de mon corps six mois après avoir accouché", avait-elle conclu.