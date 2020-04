Jessica Thivenin amincie six mois après son accouchement : "C'est très dur"

Jessica Thivenin tient ses bonnes résolutions. La candidate des Marseillais (W9) s'est mise en tête de se reprendre en main en mangeant plus sainement et en faisant du sport. Près de six mois après son accouchement, elle affiche un nouveau corps.

Durant sa grossesse, la jeune maman de 30 ans a pris environ 12 kilos. Si, au départ, la maman de Maylone (5 mois et demi) ne se mettait pas la pression au niveau du poids, elle a finalement pris la décision de retrouver sa silhouette. Et cela a payé, comme Jessica Thivenin l'a confié à ses abonnés sur Snapchat, le 2 avril 2020. Avant de faire une nouvelle séance de sport, la belle blonde a confié : "J'ai enfilé ma tenue de sport, on s'entretient. Ça fait du bien. Pour ceux qui me demandent si j'ai récupéré mon poids d'avant-grossesse : non, il me reste 500 grammes. Bon, oui, en fait je l'ai récupéré. Mais je pense que j'ai pris du muscle, donc quoi qu'il arrive je vais être de plus en plus lourde. Je suis trop contente de mon corps, je veux un corps mieux qu'avant ma grossesse."

L'épouse de Thibault Garcia l'assure, elle ne fait aucune fixette sur son poids. Toutefois, elle fait des efforts et elle souhaite que cela se voie. "C'est très dur après une grossesse de récupérer son corps. Surtout le ventre parce qu'il est flasque. On a quelques tailles de plus au niveau des jeans", a poursuivi Jessica Thivenin. Mais elle a incité les personnes qui souhaitent se reprendre en main à ne rien lâcher, même si ce n'est pas toujours facile.

"Je ne veux pas être trop musclée mais juste être tonique. J'ai une morphologie plutôt mince aussi, mais normalement j'ai beaucoup de cellulite et là je n'en ai quasiment plus. Je suis fière de mon corps six mois après avoir accouché", a-t-elle conclu.