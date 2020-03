Jessica Thivenin délaissée par Thibault : "Si un jour vous ne me voyez plus..."

Le confinement commence déjà à devenir long pour Jessica Thivenin à Dubaï, alors qu'il ne fait que commencer. Régulièrement, la candidate des Marseillais tente de motiver son mari Thibault Garcia pour jouer avec elle. Mais le beau brun de 29 ans préfère parfois vaquer à ses occupations. Afin d'être certaine qu'il jouera avec lui ce lundi 30 mars 2020, la maman de Maylone (5 mois) a trouvé la solution parfaite.

La belle blonde de 30 ans a annoncé à ses abonnés sur Snapchat qu'elle préparait un jeu pour Thibault. "Ça va me faire rire, mais pas lui", a-t-elle annoncé amusée, avant d'expliquer les règles. Pendant que sa moitié faisait une séance de sport, elle a pris soin de cacher sa manette de Playstation, ainsi que son casque. "Je vais lui cacher des trucs qu'il est obligé d'aller chercher comme ça il est obligé de jouer avec moi. On va faire un cache-cache d'objets. Si un jour vous ne voyez plus de snap, c'est normal. C'est que j'ai disparu parce que mon chéri ne me supporte plus", a poursuivi Jessica Thivenin.

Une fois ses exercices physiques terminés, Thibault pensait jouer à Fifa. Mais sa belle lui a bien vite expliqué ce qu'elle avait fait. Pour l'aider à trouver ses objets, elle lui a dit s'il était plutôt froid, donc éloigné de ce qu'il devait trouver, ou plutôt chaud, donc proche. Après quelques minutes de recherches, Jessica lui a fait savoir qu'elle ne se souvenait plus où elle avait caché sa manette. Après qu'il a trouvé le casque, elle devait donc se remémorer sa cachette. Cela lui est heureusement rapidement revenu et le jeune homme a fini par retrouver ses objets. Vous savez désormais quoi faire si vous souhaitez rendre un peu fou votre conjoint ou conjointe. On salue tout de même Thibault, qui est resté calme malgré tout.