Manon Marsault et Julien Tanti sous tension : ils s'embrouillent... par texto !

En cette période de confinement, les stars des réseaux sociaux ont tout le temps de se confier à leurs abonnés. Si elles partageaient déjà beaucoup de leur quotidien, elles n'hésitent plus aujourd'hui à évoquer les moments les plus compliqués qui se présentent à eux. C'est notamment le cas de Manon Marsault. Transparente sur tous les sujets, elle a déjà fait part de ses inquiétudes autour de son institut de beauté, lequel se retrouve menacé en raison de la crise sanitaire. Mais ce jeudi 30 avril 2020, la jeune femme a levé le voile sur son couple et ses turbulences.

Mariée à Julien Tanti, père de son fils Tiago et de sa future fille Angelina, Manon a expliqué que ces derniers jours ont été particulièrement éprouvants. "Ça faisait deux jours qu'on se faisait la tête. Pour rien hein, à cause du confinement. Je ne sais pas comment vous faites, vous, en couple. On s'engueule pas souvent, mais après on se fait la gueule. C'est sûr qu'une fois par semaine on se fait la gueule 24h. En plus, c'est pas comme s'il revenait, même s'il est en tort."

C'est parti en vrille

Une situation qui jusque-là n'a rien d'anormal, mais c'était sans compter les détails que Manon allait fournir. D'après ses dires, les deux Marseillais ont une manière très originale de régler leurs comptes. "Et le pire, c'est qu'on ne s'est même pas embrouillés de vive voix, on s'est embrouillés par texto ! L'embrouille a commencé parce que je venais d'endormir Tiago là-haut et comme d'habitude il criait sur sa Play. Ça m'a gavé donc je lui ai demandé de se taire. Au début, je lui ai dit poliment, mais après je lui ai redit pas très poliment. Et là c'est parti en vrille par texto, faut le faire quand même", reconnaît-elle, encore étonnée.

Que la candidate de télé-réalité se rassure, elle est loin d'être la seule à essuyer des disputes avec son compagnon. Il y a quelques jours, Nabilla et Thomas Vergara révélaient eux aussi s'être donné du fil à retordre. Les parents de Milann étaient même allés jusqu'à faire chambre à part...