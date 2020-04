Manon Marsault, sa future fille déjà attaquée : "C'est vraiment pitoyable"

Le bébé numéro 2 est en route ! En mars dernier, Manon Marsault et son mari Julien Tanti ont révélé attendre un heureux événement, à savoir une petite fille. Leur fils aîné Tiago se prépare donc à devenir grand frère pour le plus grand plaisir de toute la petite famille.

Après avoir fait durer le suspense, le couple emblématique des Marseillais a dévoilé le nom de leur future princesse : Angelina. "Je me languis tellement de faire sa rencontre et de m'occuper d'elle. Je t'aime Angelina", écrivait Julien en légende de sa publication d'une vidéo où lui et Manon dansent avec leur fils Tiago. Ce prénom a instantanément beaucoup plu à leurs abonnés qui n'ont d'ailleurs pas manqué de les féliciter une nouvelle fois pour leur bonheur à venir. Mais les stars de télé-réalité le savent bien, impossible pour eux de faire l'unanimité, même lorsqu'il s'agit de belles annonces comme celle-ci.

C'est bien dommage

Ainsi, Manon Marsault a constaté à son grand regret, que certains ne se gênaient pas pour laisser des commentaires très désagréables au sujet de leur fille.

Sur Snapchat vendredi 17 avril 2020, la jolie brune de 31 ans a décidé de prendre la parole à ce sujet après avoir remercié sa communauté pour sa fidélité. "Un grand merci d'avoir été aussi nombreux à regarder la vidéo sur l'annonce du prénom, merci pour vos messages, merci pour tout à 99%. Pour le reste, c'est vraiment pitoyable de critiquer un petit bébé de quatre-cinq mois qui pèse 200 grammes et qui est dans mon ventre. J'ai envie de vous dire, ces 200 grammes, ça doit représenter ce qui a de bon chez vous, tout le reste doit être pourri. C'est bien dommage. Ça ne me viendrait jamais en tête de critiquer un petit bébé. Je n'aimerais pas être dans votre tête, à votre place et être aussi méchant. Mais encore une fois, ça reste 1%, tout le reste c'est que de l'amour, que du bonheur... Merci de partager tous ces moments avec moi", a-t-elle déclaré sans aucune animosité.

Il faut dire que Manon Marsault a chaque jour son lot de critiques. Dernièrement, elle s'attirait la foudre en se plaignant du retard de sa commande passée chez Sephora pour se ravitailler en maquillage... Là encore, elle avait clôt le débat en un rien de temps !