JO 2021 : Un nageur français cogne le mur de la piscine, moqué, il révèle avoir une maladie rare

"Je vais soigner ça. Je vais me faire opérer sûrement en septembre, faire un petit truc au laser pour régler tout ça et ça devrait aller mieux après. Je ne voulais pas me trouver d'excuse, parce que j'ai juste pas été bon", poursuit Yohann dès sa sortie de bassin. Sa réponse digne tombe en plein débat sur la santé mentale des athlètes, souvent affectée par les messages et commentaires condamnables d'internautes.