Naomi Osaka, une défaite qui "fait plus mal que les autres" : son rêve brisé aux JO de Tokyo...

C'était l'un des moments marquants de la très belle cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo qui s'est déroulée le 23 juillet dernier. Très discrète depuis son retrait inattendu de Roland-Garros il y a quelques semaines pour des problèmes de santé mentale, Naomi Osaka est apparue pour allumer la flamme olympique. Un moment très symbolique pour la jeune sportive de 23 ans après des moments plus difficiles.

Reboostée après avoir pris une grosse amende pour son attitude envers les médias, celle qui détient la double nationalité américaine et japonaise a bien débuté son tournoi olympique avec deux victoires probantes. Malheureusement, l'embellie n'a pas duré puisqu'elle vient d'être éliminée par la joueuse tchèque, ​​Markéta Vondroušová dès les 8èmes de finale. Une défaite au goût amer pour la jeune championne. "Chaque défaite me déçoit, mais celle-ci fait plus mal que les autres", indique-t-elle dans des propos rapportés par l'AFP. Visiblement très émue par sa défaite, Naomi Osaka n'a pas su trouver les ressources mentales pour venir à bout de la 42ème joueuse mondiale. "Je n'ai pas réussi à gérer la pression, j'ai fait ce que j'ai pu dans ces circonstances", désespère-t-elle.

Il y avait énormément de pression autour de ces Jeux. Je l'ai bien sentie

La joueuse, qui représente une marque de haute couture depuis peu, était attendue par tout un peuple, qui accueille les JO d'été pour la première fois depuis 1964. "Il y avait énormément de pression autour de ces Jeux. Je l'ai bien sentie. Peut-être que pour ma première participation aux JO, c'était un peu trop pour moi", admet-elle.