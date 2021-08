Jo et Claire (L'amour est dans le pré) se sont mariés : grande annonce en photo

Ils viennent pour y chercher l'amour et pour certains l'expérience se déroule comme un conte de fée. Jo et Claire, participants de la 7ème saison de L'amour est dans le pré, diffusée en 2012, vivent une très belle histoire depuis maintenant plus de 9 ans. S'ils ont traversé des épreuves difficiles, les deux tourtereaux viennent d'annoncer une très bonne nouvelle à travers leurs réseaux sociaux.

Dimanche 8 août, c'est Jo, sur son compte Instagram où il est suivi par plus de 1 700 personnes qui en a fait l'annonce. Il a publié une très belle photo de leurs deux mains entrelacées avec leurs deux alliances bien en évidence, tout en ajoutant un beau message : "Enfin unis pour la vie...magnifique journée entourés de nos familles et de nos amis. Un moment hors du temps gravé éternellement dans nos coeurs".

Une superbe nouvelle après avoir préparé cet évènement depuis un bon moment maintenant. Jo ajoute quelques hashtags sentimentaux à son message : #amour #nousdeux #évidence #mariage #bonheur #famille, ainsi qu'une série d'emojis pour montrer sa joie. C'est donc désormais officiel, Jo et Claire se sont mariés et les abonnés semblent ravis. La publication a déjà reçu plus de 280 likes et un autre couple mythique de l'émission, Yoann et Emmanuelle, a tenu à leur écrire : "Encore félicitations", écrivent-ils avec un petit smiley aux yeux en forme de coeur.