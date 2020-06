Jo (L'amour est dans le pré) bientôt marié à Claire : il dévoile les alliances

Le couple qui s'est pacsé en février 2019, un an avant ses fiançailles, vit le parfait amour. Les amoureux savent se soutenir dans les moments difficiles, comme lorsque Claire n'est pas très en forme. La touchante jeune femme, maman d'un petit garçon, a vaincu le cancer il y a plusieurs années et son futur mari n'a de cesse de lui déclarer son amour et son admiration comme lorsqu'elle a été hospitalisée il y a quelques mois. "Je t'admire tellement mon amoureuse... et voudrais tant prendre ton mal. Si les gens avaient une seule idée de ce que tu subis au quotidien... et de ce qu'on te fait encore subir régulièrement pour espérer t'apporter un peu de confort... malheureusement en vain. Tu souffres chaque seconde et pourtant ne te plains jamais... tu souffres en silence... Je t'aime tellement et serai toujours à tes côtés je te le promets. Je t'aime... Fort", avait-il écrit sur les réseaux sociaux.