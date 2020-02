Joachim et Élodie (Mariés au premier regard) : Vidéo de leur galère non diffusée

Delphine et Romain ne sont pas les seuls candidats de Mariés au premier regard 2020 à avoir connu quelques péripéties pour se rendre au Maroc. La production a également choisi cette destination pour Joachim et Élodie (compatibles à 78%). Et, comme l'a dévoilé le coach sportif de 31 ans sur Instagram, le 22 février, ils ont eu des problèmes sur le trajet.

Joachim a dévoilé une vidéo sur laquelle on le découvre en compagnie de l'esthéticienne de 28 ans, dans leur hôtel Mazagan Beach & Golf Resort. Les jeunes mariés sont en train de déguster tranquillement des pâtisseries orientales. Pourtant, ils avaient plutôt envie de se jeter dessus comme l'expliquent le beau brun et son épouse dans la vidéo. "Après moult péripéties, on est enfin arrivés à l'hôtel", précise également le jeune homme. Et en légende, il a écrit : "Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que nous avions dû attendre plusieurs heures bloqués à l'aéroport (grève des bagagistes). Du coup, une fois arrivés au resort, il a fallu remplir nos estomacs. Attention, scène d'une extrême violence, mais tellement alléchante, hein, Élodie."