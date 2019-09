Joana Sainz García : La jeune chanteuse meurt sur scène

Joana Sainz García, une chanteuse espagnole de 30 ans, est morte dans la nuit du samedi 31 août au dimanche 1er septembre 2019, rapporte El Diario Montañés. La jeune femme était en pleine représentation avec son groupe Super Hollywood Orchestra, pour clore un festival de quatre jours à Las Berlanas, quand un incident s'est produit sur scène.

Alors que la chanteuse était entourée de danseurs, l'équipement de pyrotechnie prévu pour la mise en scène du spectacle a soudainement explosé. Touchée pendant l'explosion, Joana Sainz García s'est effondrée et a perdu connaissance. Les membres de son équipe se sont alors précipités pour lui venir en aide, tout comme une infirmière et un médecin présents parmi les plus de mille spectateurs, et la jeune femme a été rapidement transportée en urgence à l'hôpital d'Avila, à quelques kilomètres. Malheureusement, elle a été déclarée morte aux urgences vers 2h du matin, comme l'a annoncé le producteur du groupe, Prones 1SL.

"Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis pour le décès de notre collègue Joana. Elle a toujours été exemplaire, artistiquement et humainement. Surmonter son absence sera très difficile pour nous. Nous ne t'oublierons pas", a écrit sur Facebook Isidro López, patron de la production. Ce dernier a indiqué que le groupe, composé de quinze membres entre les danseurs, les chanteurs et les musiciens, avait utilisé du matériel de pyrotechnie plus de 2 000 fois sans aucun incident.

La police espagnole a ouvert une enquête et va auditionner la société qui a vendu le matériel au groupe ainsi que celle qui a vendu les cartouches à tirer.