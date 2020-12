Jocelyn Wildenstein : A 80 ans, la femme chat s'affiche en cuir avec son fiancé de 53 ans

Jocelyn Wildenstein va mieux. La femme chat, désormais âgée de 80 ans, se la coule douce sous le soleil de la Floride. La socialite, veuve d'Alec Wildenstein ayant dilapidé sa fortune reçue en héritage au point de se déclarer en banqueroute, profite de la vie, toujours bien accompagnée.

Après avoir multiplié les coups d'éclat à New York, Jocelyn Wildenstein semble avoir trouvé refuge à Miami. L'an dernier, on pouvait la voir à un tournoi de polo et, mardi 15 décembre 2020, en pleine pandémie de coronavirus qui frappe durement les Etats-Unis - 300 000 morts - elle est apparue à un autre évènement mondain. En pantalon de cuir, haut noir à motif brillant, veste en cuir et bottines, elle a pris la pose pour l'ouverture du magasin Julie Miles Boutique localisée dans l'hôtel art déco quatre étoiles COMO Metropolitan Miami Beach. Comme le rapporte le Mail Online, qui publie des photos, elle était accompagnée de son fiancé le créateur de mode Lloyd Klein, âgé de 53 ans et en rémission d'un cancer. Le couple, fiancé en 2017, vit une relation conflictuelle depuis une quinzaine d'années. La femme chat avait été arrêtée après l'avoir agressé avec des ciseaux...