Jodie Comer (Killing Eve) : Un Français arrêté pour avoir harcelé l'actrice et menacé ses proches

Naturellement inquiète, Jodie Comer a fait part du harcèlement dont sa famille et elle étaient victime auprès de la justice anglaise. Avec l'aide de la France, les autorités sont parvenues à mettre la main sur le harceleur de la comédienne de 28 ans. Le parquet de Lille a confirmé qu'"un homme a été placé en garde à vue pour des faits de harcèlement à l'encontre d'une actrice anglaise." Des expertises complémentaires sont en cours et une enquête a été ouverte.

Peu active sur Instagram, Jodie Comer y garde quand même le contact avec près de 2 millions de followers. L'interprète du personnage de Villanelle dans la série Killing Eve a limité la possibilité de commenter ses publications.

Comme Jodie, de nombreuses personnalités ont été victimes de harcèlement sur les réseaux sociaux. Certaines, comme Nabilla Vergara, ont également reçu des menaces. La star de télé-réalité et influenceuse a rappelé que le cyber-harcèlement était passible d'une amende de 12 000 euros et de 2 ans de prison : "Pour tout ce qui est injures, insultes, menaces... etc. Et ça c'est génial en fait que le gouvernement passe la vitesse grand V, pour pouvoir justement retracer toutes ces personnes qui harcèlent les gens en ligne."