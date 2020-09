John Malkovich : Son fils Loewy arrêté en pleine manifestation

Les manifestations contre les violences policières et injustices raciales se poursuivent aux États-Unis. Le 4 septembre 2020, à Portland, des centaines de manifestants ont célébré la 100e nuit de mobilisation contre les discriminations en tentant de marcher vers un commissariat de la ville, comme l'a rapporté l'AFP. À peine le cortège s'était-il formé en début de soirée que des cocktails Molotov lancés en direction des policiers venus boucler la zone ont déclenché le chaos. Plusieurs protestataires ont finalement été arrêtés par les forces de l'ordre, dont un certain Loewy Malkovich, le fils de l'acteur américain John Malkovich.

Comme l'a rapporté le New York Post dimanche, l'Américain de 28 ans se trouve être ingénieur informatique pour l'entreprise Chainstarters Inc. Interpellé par des policiers, il a été arrêté pour altercation avec un agent de la paix et trouble à l'ordre public au deuxième degré. Aucun détail n'a été donné sur le déroulement des faits. Loewy Malkovich ne devrait toutefois pas être poursuivi en justice.

La star des films La Déchirure, Les Liaisons dangereuses, Dans la peau de John Malkovich et L'Échange se veut quant à elle moins engagée politiquement. Contrairement à son fils, né de son union avec Nicoletta Peyran, John Malkovich a déjà affirmé ne plus s'intéresser à la politique depuis les élections présidentielles de 1972, au cours desquelles le conservateur Richard Nixon avait été réélu malgré le scandale du Watergate. "J'imagine que je pense le système plutôt corrompu", a-t-il expliqué au Guardian au printemps dernier.