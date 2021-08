John Meadows : Mort "inattendue" du célèbre bodybuilder à 49 ans, un choc pour sa famille

C'est à travers un message sur le compte Facebook de John Meadows qu'une amie de sa femme Mary a informé ses fans de la terrible nouvelle. John Meadows, qui compte plus de 35 000 abonnés sur ce réseau social, est mort dimanche 8 août 2021. "Je poste ceci au nom de Mary. Ce matin, John est décédé de manière inattendue et paisible dans leur maison. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un choc total pour elle et les garçons. Elle donnera des informations supplémentaires aussitôt qu'elle le pourra. Sachez qu'elle est très reconnaissante de toutes les prières et du soutien qu'elle est les garçons recevront de votre part à tous", a écrit une certaine Brooke Nappo dimanche 8 août.

Un véritable choc pour les fans de celui qui se faisait amicalement surnommé le chien de montagne. Très populaire sur Instagram, il compte plus de 330 000 abonnés sur son compte. Sa disparition a visiblement profondément ému ses fans. "Il nous manquera. Un homme incroyable. Condoléances à la famille", "Je suis complètement dévastée. Mary, mon coeur est avec toi et les garçons", ou encore "Il a touché la vie de tellement de monde sur qui il a eu un impact positif", sont autant de messages de fans attristés.