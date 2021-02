Johnny Depp a modifié ses tatouages hommages à ses ex Winona Ryder et Amber Heard

Sous son apparence rustique et sauvage, Johnny Depp est en réalité un homme très sentimental voire même très fleur bleue. Ainsi lorsqu'il est amoureux, l'acteur de 57 ans est capable de céder à toutes les folies, y compris de se faire tatouer le nom de sa chérie sur la peau. La star de Pirates des Caraïbes a d'ailleurs succombé deux fois à des tatouages dédicacés pour ses amoureuses. Le premier était pour Winona Ryder (avec laquelle il a été en couple de 1989 à 1993) et le second pour Amber Heard (avec laquelle il a été marié de 2015 à 2017). Très imaginatif, Johnny a même su réinventer ses tatouages après ses ruptures (parfois violentes) avec les deux actrices.

Pour Winona, l'acteur de Sleepy Hollow s'était fait tatouer "Winona Forever" sur le bras droit juste après leurs fiançailles. Un pari (très) risqué, certes. Après leur séparation, Johnny a finalement modifié cette oeuvre en "Wino Forever" ("Ivrogne pour toujours"). Une rectification, soit dit en passant, beaucoup moins romantique.