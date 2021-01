Amber Heard : Johnny Depp l'accuse d'avoir arnaqué des associations caritatives

Acte 12, scène 136. Alors qu'il a perdu son procès en diffamation contre le journal The Sun, qui le décrivait comme un homme violent envers son ex, Johnny Depp tente à nouveau de prouver qu'Amber Heard est une menteuse. Il l'accuse d'avoir empoché les 7 millions de dollars de leur divorce alors que celle-ci avait promis de les reverser à des oeuvres de bienséance. La comédienne avait assuré qu'elle diviserait la somme en deux et qu'elle en ferait don aux associations Children's Hospital Los Angeles et American Civil Liberties Union... ce qui n'est pas tout à fait vrai.

"Je veux rester indépendante financièrement, sans son aide, expliquait-elle. C'est pourquoi je verserai cet argent à des associations." Après avoir fait quelques recherches, les avocats de Johnny Depp ont découvert que le Children's Hospital Los Angeles Union n'avait reçu, pour l'heure, que 100 000 dollars en 2016. Une lettre, qui accompagnait ce chèque, expliquait qu'il ne s'agissait que d'un premier versement... mais aucun n'a suivi. Les équipes de l'association auraient même relancé l'actrice en juin 2019 pour savoir si elle comptait vraiment tenir sa promesse. Pour les équipes juridiques du Pirate des Caraïbes, Amber Heard aurait "joué la comédie". A moins qu'elle n'ait eu une bonne raison de reporter les paiements.

Elle a dû remettre ça a plus tard

Amber Heard aurait effectivement été dans l'impossibilité de remplir son engagement à cause... des frais des divers procès que lui intente Johnny Depp. "Il essaye d'inventer une histoire dans les médias, assurant qu'Amber ne tient pas parole. C'est une nouvelle tentative désespérée pour détourner l'attention des résultats du procès contre The Sun, qui prouve qu'il est coupable de violences domestiques, détaille-t-elle auprès de Deadline. Amber a bien l'intention de continuer à verser de l'argent. Cependant, elle a dû remettre ça a plus tard, puisqu'elle a été obligée de dépenser des millions pour se défendre des fausses accusations de Johnny Depp." Finira-t-elle par retrouver une stabilité financière et se rapprocher, à nouveau, de ceux qui sont dans le besoin ? La suite au prochain épisode...