Johnny Hallyday : Greg Zlap charge Yarol Poupaud...

Alors que Pierre Billon publie Road-Trip, Johnny Hallyday on the road, un autre ouvrage concernant le regretté chanteur est aussi dans les cartons. C'est l'harmoniciste Greg Zlap, de son vrai nom Grzegorz Szlapczynski, qui en l'auteur. Dans Sur la route avec Johnny, il raconte leur longue collaboration artistique. Et fait des révélations.

Dans les pages du journal Le Parisien, qui publie des extraits du livre, on découvre ainsi que Greg Zlap s'est toujours très bien entendu avec Johnny Hallyday - ils avaient fait connaissance en 2007 grâce à Yvan Cassar et avaient alors entamé leur collaboration pour la pub Optic 2000 - mais pas forcément avec le reste de son équipe... "Entre Johnny et moi, le respect est tel que les équipes vont changer, mais je vais rester. Il va toujours me protéger", écrit-il. Mais parmi ceux qui entourent l'interprète de Mon pays c'est l'amour, certains ne sont pas très amicaux avec lui. Ce serait le cas de Yarol Poupaud, guitariste devenu le directeur artistique du Taulier.

Ainsi, entre les années 2012 et 2016, Greg Zlap dit avoir vécu au moins deux moments humiliants racontés dans les chapitres Le Clash et L'Effacé. On découvre qu'il a été écarté d'un enregistrement de la populaire émission The Voice (TF1) et que sur trois chansons de l'excellent disque Rester Vivant (certifié disque de diamant) ses parties d'harmonica et son nom ont été purement et simplement effacés de l'album. "Ai-je suscité des jalousies ? Peut-être ai-je pris trop de place, trop près de lui ?", s'interroge-t-il dans le livre.

Alors qu'un concert hommage au chanteur est prévu le 1er décembre à l'Olympia, Greg Zlap, malheureusement retenu par d'autres engagements, ne pourra pas être présent.

Thomas Montet