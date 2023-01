Jordy Lemoine : Rares photos de ses deux enfants, adorables têtes blondes et de sa compagne Marion

En 1992, la France découvrait Jordy. À seulement 4 ans, le petit garçon a connu un succès musical phénoménal grâce à son tube Dur dur d'être bébé. Tout au long des années 1990, l'enfant star n'a cessé de donner des concerts et d'enregistrer des chansons. Mais aujourd'hui, près de trente ans après cette folle période, Jordy Lemoine de son nom complet, a tourné la page.

Très discret et totalement absent des réseaux sociaux, l'ancien petit chanteur ne fait plus parler de lui. Loin de rechercher la notoriété de son enfance, il préfère vivre tranquillement sa vie loin des projecteurs. Ce 14 janvier 2023, Jordy fête ses 35 ans.

Devenu un homme, il vit une belle histoire d'amour avec sa compagne Marion Le Strat et est désormais papa de deux beaux petits garçons : Milo (né octobre 2017) et Marceau (né en novembre 2020). Si Jordy n'est pas présent sur Instagram, ses anciens fans peuvent tout de même compter sur sa compagne pour avoir des nouvelles de sa petite famille. Ainsi, sur le célèbre réseau social, la jolie brune publie très régulièrement des photos de leurs enfants. Néanmoins, elle prend soin de toujours préserver le visage de ces derniers en les cachant à l'aide d'un petit coeur. Malgré ces précautions, on peut tout de même constater que les bouts-de-chou ont bien grandi. Blonds comme les blés, ils semblent grandement ressembler à leur père !