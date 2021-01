Jordy Lemoine papa de deux garçons : découvrez le prénom de son dernier-né !

Que devient Jordy Lemoine ?

Côté carrière, les choses sont un peu plus floues pour Jordy Lemoine. Véritable homme de l'ombre, il a créé sa société Dur, dur productions après avoir remporté la deuxième saison de La Ferme Célébrités et a fondé un groupe de rock, Jordy and the Dixies. Il n'a, hélas, plus sorti d'album depuis l'année 2008. Comédien, il est apparu dans la série Sous le soleil et, en 2012, dans la télé-réalité scénarisée Le jour où tout a basculé, sur France 2. Dans cet épisode, intitulé Ma fille se met en danger, l'acteur n'était pas de très charmante compagnie puisqu'il poussait sa compagne à consommer des substances illicites. Un scénario à 10 000km de sa nouvelle réalité...