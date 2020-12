Jordy, papa discret : que devient l'enfant star ?

À seulement 4 ans, Jordy est devenu une star avec ses titres Dur, dur d'être bébé, Alison et Love love dance. Un succès tel que l'artiste a même gagné sa place dans le livre Guinness des records comme le plus jeune chanteur à avoir atteint la place de n°1 au classement par single. Produit par son père Claude Lemoine, ses chansons étaient écrites par sa maman Patricia Clerget.

Après avoir été sous les feux des projecteurs et avoir rencontré des stars comme Michael Jackson et même chanté pour la famille de Monaco, la carrière du petit garçon s'essouffle au milieu des années 90. Autre coup dur pour l'artiste, ses parents décident de se séparer en 1996. Jordy vit ensuite avec sa maman qui se remarie et donne naissance à un fils, Lorry. En froid avec son père qui a totalement dilapidé la quasi-totalité de l'argent qu'il avait gagné, Jordy n'a désormais plus aucun contact avec celui-ci.

En 2005, le jeune homme fait son grand retour dans les médias en remportant l'émission de télé-réalité La Ferme Célébrités. Quelques mois plus tard, il sort un single Je t'apprendrai puis écrit son autobiographie Je ne suis plus un bébé dans lequel il qualifie son père de "roi de la manipulation mentale" et de "parano contagieux". Un livre cathartique pour le jeune homme qui lui a sans doute permis de se libérer de ses démons et de ses trahisons passées.

Passionné de musique, Jordy crée ensuite sa société Dur, dur productions ainsi qu'un groupe de rock dont il est le leader, Jordy and the Dixies. En 2008, il sort son un nouvel album baptisé Vingt-Age. Dans un autre registre, Jordy a fait une brève apparition à la télévision dans l'émission Le jour où tout a basculé en 2012.

Côté vie privée, Jordy est en couple avec Marion Le Strat. Parents d'un petit garçon prénommé Milo né le 9 octobre 2017, le couple publie régulièrement des images de leur fils sur les réseaux sociaux.