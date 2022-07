Jordy : Comment son père s'est servi de son argent gagné lorsqu'il était encore célèbre

Qui se souvient de Jordy ? L'ex bébé-star des années 1990 grâce à ce titre phare Dur, dur d'être bébé sorti en 1992. Un tube que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Âgé seulement de 4 ans et demi à l'époque, ce titre a fait de Jordy (de son vrai nom Jordy Lemoine ), non seulement une vedette mais l'une des personnalités les plus fortunées malgré son jeune âge. En effet, selon nos confrères de Voici , Jordy a empoché grâce à ses titres, la somme colossale de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Le père de Jordy qualifié de "roi de la manipulation mentale" par son fils

En 2006, Jordy a publié une autobiographie intitulée Je ne suis plus un bébé (éditions Scali) dans laquelle il est revenu sur la gestion de sa fortune. Il a notamment accusé son père Claude Lemoine qu'il a qualifié de "roi de la manipulation mentale" et de "parano contagieux" d'avoir dilapidé ses gains. Selon le jeune homme, son père a "menti durant des années comme un lâche ment en douceur à sa victime."

Jordy était censé percevoir des "énormes royalties" dès lors qu'il serait majeur mais lorsqu'il a fait surface à la Caisse des dépôts et consignations, il n'en a aucune trace. C'est alors la douche froide pour l'ex-enfant-star. Dans une interview au journal Le Parisien en 2006, Claude Lemoine, alors sans emploi et ruiné, s'était défendu en pointant du doigt la mère de Jordy avec laquelle il était séparé : "Jordy est victime d'une manipulation visant à blanchir sa mère dans la déroute financière. Je reconnais dans le livre les mots et les expressions de mon ex-femme (...) Mon ex-femme, avec laquelle j'ai partagé toutes les décisions pour Jordy, ne pouvait ignorer le niveau de ses biens (...) Jordy n'avait que 8 ans, et j'avais investi sur le long terme avec, en projet, des films et un développement de l'image positive qu'avait mon fils, en particulier aux Etats-Unis. Tout s'est écroulé du jour au lendemain. Depuis dix ans, je n'ai pas accès à ses biens."

Finalement en 2009, Jordy a remporté le procès qui l'opposait son ancienne maison CBS Records pour non versement des droits d'auteur. Il s'est vu octroyer la somme de 820.000 euros. Ses déboires financiers derrière lui, l'ex-enfant-star peut se consacrer à sa vie de famille. En couple avec Marion, Jordy Lemoine est désormais papa de deux garçons : Milo, né en octobre 2017 et Marceau, né en novembre 2020.