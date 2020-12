Josh Brolin (Thanos dans Avengers) : Le super-héros se montre tout nu dans le désert

Cette grossesse, Kathryn Brolin l'avait officialisée le 7 juillet dernier. "Les Brolin s'agrandissent !! Notre petit bébé de décembre est en chemin...", avait-elle écrit, précisant qu'elle accoucherait au mois de décembre.

Ce bébé sera le deuxième enfant de la jeune femme et son mari Josh Brolin, déjà parents d'une fille prénommée Westlyn et âgée 2 ans. Ce sera le quatrième enfant de l'acteur, qui est aussi le père de deux autres fils, Eden et Trevor (26 et 32 ans), nés de son premier mariage avec l'actrice Alice Adair.

Josh Brolin a épousé le mannequin Kathryn Boyd, de vingt ans sa cadette, en septembre 2016. Ce mariage est le troisième du comédien. Ses deux précédentes unions, avec Alice Adair et Diane Lane, se sont soldées par des divorces.