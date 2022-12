Joy Esther maman : le sexe de son bébé enfin dévoilé et grande annonce qui pourrait surprendre

C'est une autre nouvelle que Joy Esther a annoncée le 11 décembre. Elle a posté une photo sur laquelle on peut découvrir un script. "Les affaires reprennent", peut-on lire en légende. Une publication accompagnée d'émojis représentant une caméra, le drapeau de l'Italie et un émoji qui sourit. Sa communauté a donc compris qu'elle reprenait déjà le chemin du travail. En revanche, elle n'a pas détaillé de quoi il s'agissait. Ce sera la surprise donc.

Il a fallu attendre le 3 octobre dernier pour que Joy Esther annonce sa grossesse, alors qu'elle était presque à terme. Elle a souhaité attendre ce jour symbolique, marqué par ses dix belles années d'amour avec Andrea Condorelli. "Il y a dix ans, tu as fait battre mon coeur à nouveau. Salutations mon amour", avait-elle écrit en légende d'un diaporama photos sur lequel elle a dévoilé son baby bump pour la première fois. Quelques jours plus tard, elle a confié qu'elle n'aimait pas être enceinte. "Clairement la grossesse n'est pas un rêve éveillé comme on veut bien nous le faire croire. Certes il y a des moments magiques mais c'est TOUT ! Je ne m'épancherai pas plus", écrivait-elle notamment le 28 octobre alors qu'elle était dans son huitième mois.

Depuis, elle a le bonheur de pouvoir vivre de tendres moments avec sa petite fille.