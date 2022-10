"Fatiguée, malaises..." : Joy Esther n'aime pas être enceinte, sa grossesse très éprouvante

Bienveillante, Joy Esther a tenu à rassurer les femmes enceintes et à leur dire qu'il est tout à fait possible et normal de ne pas forcément apprécier leur grossesse. "Courage et pensées à toutes les femmes qui désirent être enceintes ou qui le sont et qui vivent des grossesses compliquées ou juste relou ! Nous ne sommes pas obligées d'aimer être enceinte ! Et c'est OK de le dire !" a-t-elle écrit.

Pressée d'accoucher de son premier enfant et d'en finir avec cette grossesse qu'elle juge interminable, elle ajoute : "Encore un mois pour moi et je me souhaite du courage.. la délivrance sera ma récompense et mon plus beau cadeau". Pour conclure, elle tient à remercier son homme "pour ses bras" et "son épaule".

Pour rappel, Joy Esther avait rencontré Andrea Condorelli lors de la tournée de la comédie musicale Roméo et Juliette, dans laquelle elle incarnait le rôle féminin principal. Ensemble depuis plus de dix ans, elle lui avait adressé une belle déclaration lors de l'annonce de sa grossesse. "10 anni fa, hai fatto battere di nuovo il mio cuore.

Auguri amore mio" ("Il y a dix ans, tu as fait battre mon coeur à nouveau. Salutations mon amour", pouvait-on lire en légende de plusieurs clichés du couple.