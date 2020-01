Joy Esther, Harry Roselmack et Aurélie Konaté réunis face à Alexandra Naoum

À 33 ans, l'actrice et réalisatrice Alexandra Naoum a tout pour elle. Après plusieurs années de théâtre, la jeune femme d'origine libanaise a connu quelques succès au cinéma et sur le petit écran avant de finalement se lancer dans la réalisation de films. Après un court métrage intitulé L'Amazone, sorti en 2019, elle revient sur le devant de la scène avec une nouvelle production baptisée Lavande.

Samedi 4 janvier 2020 avait lieu la projection en avant-première de cette nouvelle oeuvre. Dans la salle de cinéma du Mac-Mahon, au coeur du 17e arrondissement de Paris, la jeune réalisatrice ainsi que toute l'équipe du film étaient présentes pour l'événement. Les comédiens Marguerite Thiam, Sohan Pague, Marie Boissard, Eric Borgen, inscrits au casting du court métrage, étaient donc de la partie.

D'autre part, pour soutenir Alexandra Naoum, une foule de célébrités se sont également rendues sur place. Ainsi, on pouvait apercevoir les actrices Joy Esther, Juliette Lamboley, Aurélie Konaté, Lily Fleur Pointeau et Audrey Giacomini mais également l'animateur Harry Roselmack, la chanteuse et comédienne Roxane LeTexier, les acteurs Jean-Baptiste Shelmerdine, Joffrey Platel, Benoit Rabillé, Fabien Ara ainsi que les réalisateurs/scénaristes Vincent Primault et Tony Harrisson.

Lavande raconte l'histoire de la jeune Sara (interprétée par Marguerite Thiam), qui passe son été dans une petite production de lavande tenue par un couple, Daniel et Annie. Ces derniers ont la garde de leur neveu Victor, plongé dans un mutisme profond. Sara et Victor vont apprendre à se connaître petit à petit et leur relation, liée par un secret de famille, va s'étendre bien au-delà d'un simple été.

Un court métrage de treize minutes à découvrir officiellement en 2020.