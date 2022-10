Joy Esther enceinte d'Andrea Condorelli : annonce discrète et 1re photo de son ventre bien arrondi

Ce lundi 3 octobre 2022 est une journée particulière pour Joy Esther. Cela fait déjà dix belles années que son chemin a croisé celui d'Andrea Condorelli. Pour l'occasion, l'ancienne actrice de Nos chers voisins (TF1) lui a fait une belle déclaration et en a profité pour annoncer une grande nouvelle à sa communauté.

C'est sur Instagram que la belle blonde de 38 ans a souhaité rendre un bel hommage à l'homme qui fait battre son coeur depuis dix ans. "Il y a dix ans, tu as fait battre mon coeur à nouveau. Salutations mon amour", peut-on lire en légende de la publication (écrite en italien). Afin d'illustrer ses propos, Joy Esther a publié un diaporama photos sur lequel on peut découvrir plusieurs clichés du couple, complice. Sur l'un d'eux, les amoureux sont sur le point de s'embrasser, sur un autre ils se promènent main dans la main ou encore, on peut les voir à la plage. Mais la photo qui a sans doute le plus attiré l'attention est la dernière.

On peut admirer le reflet de Joy Esther et Andrea Condorelli dans une fenêtre. Le beau danseur est derrière sa chère et tendre... qui se dévoile avec un ventre bien arrondi. Les internautes ont donc bien vite compris que la belle actrice était enceinte de son premier enfant. En revanche, ils ignorent encore le sexe du bébé et n'ont aucune indication sur le terme. Cela n'a toutefois pas empêché sa communauté de l'inonder de messages pour la féliciter. "Ouiiiiiiiii félicitations ma Joy. Bonheur, joie, amour", a écrit l'ancienne figure emblématique de Danse avec les stars Denitsa Ikonomova. "Félicitations Bella", a quant à lui écrit l'acteur d'Ici tout commence Agustin Galiana.