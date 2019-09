Judith Light (Madame est servie) récompensée, Alyssa Milano folle de joie

C'est un grand jour pour les sériephiles. Judith Light, l'héroïne de Madame est servie, a enfin vu sa carrière récompensée du côté de Hollywood Boulevard. Révélée en 1977 dans un épisode de Kojak, la comédienne de 70 ans a désormais sa propre étoile sur le fameux Walk of Fame... et qui dit étoile dit inauguration ! Le jeudi 12 septembre 2019, elle s'est donc rendue dans la célèbre rue de Los Angeles, accompagnée de son époux Robert Desiderio et de collègues de jeu, anciens ou actuels. Entre autres : America Ferrera et Ana Ortiz, qu'elle a côtoyées sur le tournage d'Ugly Betty, ainsi que la productrice/scénariste/réalisatrice de la série Transparent, Jill Soloway.

Malheureusement, le casting de Madame est servie – qui l'a révélée plus largement au public – n'a pas pu faire le déplacement. Sur les réseaux sociaux, en revanche, Alyssa Milano et Tony Danza s'en sont donné à coeur joie. "Je t'aime tellement", a écrit l'ancienne Samantha Micelli en repostant la publication de son père de fiction : "La merveilleuse Judy Light a obtenu son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood aujourd'hui, s'est réjoui l'acteur. Il était temps. Sans elle, je ne sais honnêtement pas où j'en serais. Je t'aime Judith."