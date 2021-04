Judith Siboni (Vous les femmes) : Mort de l'actrice à seulement 46 ans

Judith Siboni s'en est allée. Sa mort a été annoncée par Alistair, patron de la revue Schnock et ami de la comédienne, qui a pris la parole sur Twitter. Dans la foulée, la mauvaise nouvelle a été confirmée par son agente à l'AFP.

"Judith est partie. Son intelligence, son talent et son humour étaient incommensurables. Et, ce, depuis le collège jusqu'aux derniers jours. Ça sera la seule fois où nous nous quittons de vue. Jusqu'à la prochaine... Cette vie est dégueulasse. On le savait", a écrit Alistair sur Twitter. Son agente a également confirmé sa mort, survenue mardi 30 mars 2021. L'actrice, scénariste et comédienne, mère de deux enfants, se battait depuis un an avec un cancer, a ajouté son agente Nora Habib. Ses obsèques doivent être célébrées vendredi 2 avril à 10h sur l'île d'Oléron (Charente-Maritime).

Entre 2007 et 2016, Judith Siboni a enchaîné cinq saisons de Vous les femmes, une série de pastilles humoristiques co-écrite avec son amie d'enfance Olivia Côte. "Elle a été mon premier coup de foudre et la première grande amie de ma vie. Elle dit toujours que c'est à cause de moi qu'elle est devenue comédienne, comme si c'était une tare ! Elle faisait des claquettes, moi, du théâtre, et j'ai fini par la convaincre de m'y accompagner", avait confié la défunte comédienne à Télé 7 Jours. De son côté, Olivia ajoutait : "Lors d'un voyage linguistique en Grèce, on s'est croisées dans un couloir, on portait le même haut. Elle me l'a fait remarquer, je l'ai trouvée sympa... et nous ne nous sommes plus quittées !"

L'an dernier, pour M6, Judith Siboni jouait le rôle de Fleur dans la comédie familiale Les Copains d'abord. Elle a également tourné dans des épisodes de la série pour ados Skam. Au cinéma, Judith Siboni avait dernièrement été vue dans le film Pupille de Jeanne Herry (2018), ou dans Supercondriaque, comédie carton au box-office de Dany Boon (2014).