Les Copains d'abord : Olivia Côte et Julien Boisselier, nouvelles stars de M6

Qui n'a jamais rêvé de vivre avec ses meilleurs amis ? M6 va peut-être réussir à vous faire changer d'avis avec sa nouvelle série comique, Les Copains d'abord. Ce jeudi 30 juillet 2020, la chaîne donne rendez-vous à ses téléspectateurs pour suivre les deux premiers épisodes de la fiction qui en contiendra six au total. Et tout porte à croire qu'elle rencontrera son public, notamment grâce à l'histoire originale et décalée.

De quoi ça parle ? Les Binarelli et les Cappelin sont deux familles voisines et très amies. Lorsque le propriétaire de leur immeuble leur annonce la vente de son bien, elles se retrouvent à devoir quitter leurs logements respectifs. Pour continuer de vivre proches l'une de l'autre, elles se lancent ensemble dans un projet complètement fou, celui du logement participatif. Il leur faut alors tout mettre en oeuvre pour concevoir les espaces destinés à un usage commun, faire construire... ce qui leur vaudra de rencontrer de nombreux obstacles.

Pour le casting, M6 a misé sur Olivia Côte (Working Girls, Pupille, Chamboultout) d'un côté. Elle donnera la réplique à Judith Siboni, qu'elle connaît bien puisqu'elles partagent déjà l'écran depuis 2007 avec la série de Téva, Vous les femmes. Les deux comédiennes incarneront les deux mères de famille. Olivia Côte est Julie Binarelli, une institutrice mariée à Antoine Binarelli (joué par Julien Boisselier), qui ne parvient jamais à concrétiser ses projets professionnels. Ensemble, ils ont deux enfants, Jean-Claude et Simone. Ils sont décrits comme les "po'bos", la version pauvre du bobo. Les Cappelin sont quant à eux de véritables bobos. Les parents, Fleur et Dimitri (joués pas Judith Siboni et Amaury de Crayencour), ont une fille adoptive, Victoire. Lui est médecin et elle ne travaille pas.

Parmi les seconds rôles, on pourra retrouver une figure connue de M6, à savoir Anne-Élisabeth Blateau, l'une des vedettes de Scènes de ménages. Elle campera le rôle de la maire d'un village du Sud de la France d'où est originaire Antoine Binarelli. Catherine Jacob viendra également leur prêter main-forte en prenant les traits de la mère de Fleur. Le père de cette dernière sera pour sa part incarné par Jean Benguigui.

L'histoire : Deux familles, liées par une amitié avec un grand A, partagent absolument tout : les dîners, les vacances, les emmerdes et même leur palier ! Alors quand on leur demande de libérer leur appartement, ils vont tout faire pour continuer à habiter ensemble. Et si c'était la pire idée de leur vie ?

Les Copains d'abord en diffusion à partir du 30 juillet 2020 sur M6.