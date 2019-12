Juice Wrld : Après sa mort brutale, sa mère et son ex-petite amie témoignent

Mort à tout juste 21 ans le 8 décembre 2019, l'artiste Juice Wrld a laissé des milliers de fans en deuil. Sa mère, Carmella Wallace, s'est exprimée auprès du site TMZ à propos du décès tragique de son fils dans une déclaration touchante : "Nous avons aimé Jarad [Jarad Anthony Higgins, le vrai nom de Juice Wrld, NDLR] de tout notre coeur et nous ne pouvons pas croire que notre temps avec lui ait été écourté. Comme il le disait souvent dans sa musique et à ses fans, Jarad a lutté contre la dépendance aux médicaments sur ordonnance." Elle poursuit : "La toxicomanie ne connaît pas de frontières et son impact va bien au-delà de la personne qui la combat. Jarad était un fils, un frère, un petit-fils, un ami et bien plus encore pour tant de gens qui voulaient plus que tout le voir vaincre la dépendance."

Bouleversée, Carmella Wallace espère toutefois que la mort de son fils donnera une leçon à ceux qui luttent contre les dépendances et les aidera à se sortir enfin de leurs addictions. Elle écrit : "Nous espérons que les conversations qu'il a entamées dans sa musique et son héritage aideront les autres à gagner leurs combats car c'est ce qu'il voulait plus que tout. Nous savons que l'héritage d'amour, de joie et d'honnêteté de Jarad perdurera."

Il s'apprêtait à entrer en cure de désintoxication

L'interprète du titre Lucid Dreams est décédé suite à une crise d'épilepsie puis à un malaise cardiaque alors qu'il venait d'atterrir en jet privé dans sa ville natale de Chicago. Trente kilos de marijuana avaient été retrouvés dans ce jet ainsi que des armes à feu. Le jeune homme aurait avalé juste avant de mourir des pilules qui auraient provoqué cette surdose fatale. Inconsolable, son ex-petite amie, Alexia Smith, a confié au Dailymail que le rappeur avait pourtant décidé récemment d'entamer une cure de désintoxication pour se libérer de ses démons. "Il voulait arrêter de se droguer, a-t-elle assuré. C'est ce qui me déchire. Il est mort alors qu'il était déterminé à tout arrêter. C'était un toxico, mais il n'avait personne autour de lui pour lui dire stop."