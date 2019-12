Juice Wrld : Mort brutale du rappeur américain à seulement 21 ans

Le monde du rap a perdu l'une de ses stars montantes. TMZ rapporte que Juice Wrld est décédé dans la matinée du 8 décembre 2019, dans des circonstances encore très floues.

Selon les premiers éléments, le chanteur âgé seulement de 21 ans venait tout juste de débarquer d'un vol en provenance de Californie. Quelques minutes après avoir atterri à l'aéroport international Midway de Chicago, Juice Wrld (Jarad Anthony Higgins de son vrai nom) a fait un violent malaise. Plusieurs témoins ont indiqué à TMZ que le rappeur était encore conscient lorsqu'il a été pris en charge par les secours et que du sang coulait de sa bouche.

Ce n'est finalement que peu de temps après avoir été transporté à l'hôpital que la mort du chanteur a été prononcée. Les causes de son décès restent donc encore à déterminer et il est fort probable que des analyses soient réalisées pour connaître les causes exactes de sa mort brutale.

Le nom de Juice Wrld s'ajoute donc malheureusement à la longue liste des rappeurs américains décédés ces dernières années : Lil Peep en 2017, Mac Miller et XXXTentacion, tué à 20 ans, en 2018 ou encore Nipsey Hussle, mort assassiné.

Juice Wrld s'était envolé grâce à son album Goodbye and Good Riddance et était notamment parti tournée avec Nicki Minaj, qui lui avait confié la première partie de son Nicki Wrld Tour qui était passé par Paris en mars dernier.