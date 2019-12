Juice Wrld, mort à 21 ans : Les cinq choses à savoir sur le rappeur disparu

Les fans de hip-hop sont en deuil. Juice Wrld est décédé, six jours après son 21e anniversaire, des suites d'un malaise survenu à l'aéroport de Chicago. Les causes exactes de son décès ne sont pas encore connues.

Aux Etats-Unis, il s'était imposé comme un véritable phénomène du rap. A tout juste 21 ans, il avait réussi à percer depuis deux ans dans l'industrie du hip-hop, grâce au titre "Lucid Dreams", qui lui a valu quelques discordes avec Sting. Le rappeur avait en effet posé sa voix sur un instrumental dont les premières notes sont "empruntées" à un fameux titre du leader de The Police, sorti en 1993 : Shape of my heart. Celui-ci l'a donc attaqué en justice pour récupérer les royalties et touche désormais 90% des droits de cette reprise à plus de 395 millions de vues.

Juice Wrld était aussi connu pour ses freestyles hallucinants, il en avait même fait un de plus d'une heure à la radio. Récemment, il est venu en France et a réitéré l'expérience auMouv', en improvisant sur des instru françaises comme Réseaux de Niska ou Ma Benz de NTM. Mais ce n'étaient pas les seules choses à savoir sur le défunt rappeur, en voici donc un peu plus dans notre vidéo ci-dessus.