Julia Paredes accusée de maltraiter sa fille Luna : elle réplique, mais ne convainc pas

Cette explication n'a malheureusement pas convaincu. En dessous de la publication Twitter ci-dessus, on a notamment pu lire : "Julia Paredes a écrit textuellement 'je l'ai mis sous la douche'. Elle ne sait donc pas s'exprimer par écrit et ce serait de la faute des internautes ? Mais bien sûr ! Et du coup, quand elle arnaque ses abonnés, c'est de leur faute aussi ?", "Mdrrr la menteuse elle dit clairement je l'ai mise sous la douche froide", "Elle aurait été plus crédible si elle avait dit que c'était un poisson d'avril".

Mais qu'importe pour Julia pour qui ses enfants sont la prunelle de ses yeux. Le 5 avril dernier d'ailleurs, elle a posté deux photos prises lors d'un shooting sur laquelle on peut la voir avec Luna. Mère et fille s'échangent un baiser sur la bouche et se font un câlin. "Au delà de l'univers", peut-on lire en légende. Un message accompagné d'un émoji représentant un coeur.