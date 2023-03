Julia Vignali, son sein dévoilé en direct : un accident dont elle a honte, "j'ai fait une Sophie Marceau !"

Julia Vignali est habituée aux matinales. Aux commandes de Télématin, avec son acolyte Thomas Sotto, depuis la rentrée 2021, la belle animatrice a aussi officié en tant que Miss Météo sur Canal+, il y a de cela une dizaine d'années environ (entre 2010 et 2012). Mais de cette expérience, l'épouse de Kad Merad ne garde pas que de très bons souvenirs... Un incident lui est notamment resté en tête et il est certain que beaucoup de téléspectateurs s'en souviennent également....

Mercredi 8 mars 2023, la jolie brune a livré une interview à nos confrères de Buzz TV, pour l'occasion, elle est revenue sur le désormais célèbre accident de robe qu'elle a subi. Un moment très malaisant pour elle, puisque sa poitrine a été dévoilée en direct.. "J'ai perdu ma bretelle dans La Matinale de Maïtena Biraben, sur Canal+. J'étais Miss Météo à l'époque. Je me suis retrouvée seins à l'air... nul. J'ai fait une Sophie Marceau", s'est-elle remémorée. En effet, la célèbre actrice française a connu le même scénario au Festival de Cannes en 2005, lorsque la bretelle de sa robe a glissé sur son épaule et que son sein est furtivement apparu pour le plus grand plaisir des photographes...

En dix minutes, je me suis retrouvée sur Facebook

À l'époque, les images ont rapidement circulé sur la Toile et Julia Vignali n'a malheureusement rien pu faire pour contrôler ça. "Les réseaux sociaux commençaient un peu et en dix minutes, je me suis retrouvée sur Facebook - il n'y avait un peu que ça comme réseau social à l'époque - avec une musique de Barry White, derrière. Ambiance ! J'ai eu honte, quoi. C'était nul ! Mais bon, ce n'est pas très grave", a-t-elle ensuite tenté de relativiser.

Fort heureusement, cet incident n'a pas empêché Julia Vignali de poursuivre une carrière florissante. Après avoir été aux commandes des Maternelles de 2012 à 2015 sur France 5, la belle a obtenu le poste de chroniqueuse dans C à Vous. Puis, elle a été co-animatrice du Téléthon en 2015 et présentatrice du Meilleur Pâtissier de 2017 à 2021 sur M6.

Côté vie privée, elle a un fils, Luigi (âgé de 16 ans), né de son amour avec un certain Julien. En février 2016, elle révèle être en couple avec l'acteur Kad Merad qu'elle a épousé en toute intimité le 26 novembre 2022.