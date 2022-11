Julie Caignault (Premiers baisers) : Mariage avec une star de sitcom, nouvelle vie... Que devient-elle ?

De 1991 à 1995, les Français ont eu l'occasion de se plonger dans la vie de Justine Girard dans Premiers Baisers. Cette sitcom qui a bercé toute une génération suivait à l'époque la vie de cette lycéenne, et particulièrement ses histoires de coeur. Autour d'elle gravitait ses amis, Annette, Jérôme, Luc, François, les jumelles Suzy et Suzon, mais aussi ses ennemis, dont faisait partie Isabelle. Cette dernière a été jouée par Julie Caignault, qui est apparue dans la majorité des 318 épisodes.

La comédienne célèbre ce lundi 14 novembre ses 52 ans. Et depuis son jeune âge dans Premiers Baisers, elle n'a pas chômé ! En effet, en plus d'être l'une des vedettes du feuilleton, Julie Caignault s'illustrait en tant que chanteuse. Elle a sorti plusieurs singles lors de la période AB Production. Elle a même fait la première partie d'Hélène Rollès, au Zénith, en 1993.

Mais passionnée par l'acting, Julie Caignault a surtout continué à décrocher des rôles, dont certains auprès de son mari ! En 1993, elle fait la connaissance d'Igor Butler qui n'est autre que l'acteur de la série concurrente Seconde B. Au bout de trois semaines d'amour, ils se sont mariés à Las Vegas. Et sur l'initiative de Jean-Luc Azoulay, Igor Butler a rejoint le casting de Premiers Baisers le temps de quelques épisodes, dans le rôle du petit ami d'Isabelle. Finalement, au début de l'année 1995, Julie Caignault a quitté la sitcom pour jouer dans C'est cool, le spin-off de Seconde B, au côté de son conjoint. Igor Butler a également dirigé son épouse dans le court-métrage Ange, mon démon la même année. En 2000, ils ont finalement divorcé.

Changement de vie à Marrakech

Julie Caignault a ensuite délaissé un temps sa carrière de comédienne pour s'installer à Marrakech, au Maroc, où elle a ouvert une galerie d'art contemporain jusqu'en 2009. En 2011, elle s'est réessayée à la comédie en enchaînant les courts-métrages, dont A Morning With Gold in its Mouth, Jeux de société, Bonjour maman, Crépuscule ou plus récemment Dina, en 2020.