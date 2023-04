Julie et Christophe (Loft Story) : Une exquise photo de couple partagée, les amoureux complices au bout du monde

Ils ont été révélés au grand public en 2001. Julie et Christophe ont participé à Loft Story, une émission de télé-réalité diffusée sur M6 et présentée par Benjamin Castaldi. Et cela a été un véritable phénomène. Mais depuis, c'est dans l'ombre que les tourtereaux évoluent. La mère de famille a tout de même dévoilé une exquise photo de couple le 11 avril 2023, en story Instagram.

Le 26 avril 2001 restera une date à jamais gravée dans la mémoire de Julie et Christophe. À l'instar de Loana, Jean-Edouard ou Laure de Lattre, ils ont fait leurs premiers pas dans le loft, devant des caméras qui allaient les filmer 24h/24h. Et le public s'est tout de suite pris d'affection pour de nombreux participants, dont le couple. Tous deux se sont mis ensemble dans le programme et ont passionné avec leur histoire d'amour. Au final, Christophe est ressorti gagnant de l'aventure au côté de Loana. Et en plus de l'avoir remportée, il avait aussi gagné l'amour, le vrai.

Car oui, Julie et Christophe forment toujours un couple aujourd'hui. Un an après leur sortie de Loft Story, ils ont appris que la belle brune était enceinte. Ils se sont unis en 2003 et ont accueilli leur deuxième enfant en 2010. Deux merveilles prénommées Matis et Solan. S'ils préfèrent se faire discrets, la mère de famille - qui travaille dans l'hôtellerie - partage parfois quelques stories sur Instagram. Et le 11 avril dernier, les internautes ont pu découvrir que son mari et elle profitaient d'un séjour à Bali.

C'est l'amour à Bali

Julie a profité d'une visite au Kemenuh Butterfly Park pour prendre la pose avec Christophe. Tous deux sont complices face à une structure représentant des ailes de papillons. Et ils offrent un beau sourire à leur communauté. Les internautes ont aussi pu les admirer devant un mur sur lequel il est écrit "Love Bali". Rien ne dit si leurs fils étaient à leurs côtés pour ce beau voyage. Peut-être ont ils souhaité s'envoler pour cette destination en amoureux.

Un amour qui dure donc et dont Julie avait livré le secret lors d'une interview pour Voici, il y a un an : "On s'est vraiment rendu compte qu'on avait les mêmes aspirations, la même philosophie de vie, les mêmes valeurs. C'est pour ça que ça a vraiment matché. On est vraiment l'âme soeur de l'un et l'autre. (...) Après je ne vais pas mentir, on est un couple comme beaucoup, il y a eu des hauts et des bas. Ce qu'on privilégie, c'est la communication. Ça nous a aidés aujourd'hui à être toujours ensemble parce qu'on est bienveillants l'un envers l'autre, on est à l'écoute et on laisse aussi à chacun sa part de liberté."