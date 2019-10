Julie Ferrier, Barbara Cabrita, Thierry Frémont réunis pour célébrer le cinéma

Le cinéma australien et néo-zélandais s'est trouvé une place de choix en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Du 9 au 12 octobre 2019, le Festival des Antipodes a délivré sa 21e édition à Saint-Tropez avec, pour célébrer le septième art comme il se doit, un jury de choix. Présidée par le producteur franco-australien Matthew Gledhill, l'organisation audiovisuelle se composait des comédiennes Marie Bunel (La Nouvelle Guerre des boutons, Le Daim), Barbara Cabrita (Mission Pays basque), Julie Ferrier et de l'acteur Thierry Frémont (Tous les dieux du ciel, Alliés, Mais qui a tué Pamela Rose ?).

Le grand gagnant de l'événement a été sélectionné parmi une liste de six longs métrages présélectionnés. C'est finalement le drame maori Waru, qui a reçu les grâces de la délégation. Tous se sont retrouvés en cet ultime samedi pour assister à la projection de la comédie néo-zélandaise Hibicus and Ruthless, de Stallone Vaiaoga-Iosa – qui avait remporté, l'année dernière, le prix du public pour Three Wise Cousins. Les invités se sont ensuite retrouvés sur le rooftop de l'Hôtel de Paris Saint-Tropez pour trinquer en l'honneur du cinéma d'exception.

Festival des Antipodes 2019 : découvrez le palmarès

Grand Prix du festival : Waru, d'Ainsley Gardiner, Casey Kaa, Renae Maihi, Awanui Simich-Pene, Briar Grace Smith, Paula Whetu Jones, Chelsea Winstanley et Katie Wolfe

Mention spéciale : Brothers' Nest, de Clayton Jacobson



Prix de la révélation féminine : Rachael Blake pour son rôle dans le film Slam, de Partho Sen-Gupta.

Prix de la révélation masculine : Shane Jacobson pour son rôle dans le film Brothers' Nest, de Clayton Jacobson

Prix du public : Ladies in Black, de Bruce Beresford

Prix Nicolas Baudin du court métrage : Sweet Tooth, de Shannon Ashlyn