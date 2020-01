Julie Ricci enceinte : baby bump impressionnant, "j'espère que ça va se calmer"

La jeune femme de 31 ans a ensuite précisé qu'elle avait rendez-vous le 14 janvier 2020 à l'hôpital pour sa consultation du 4e mois. Une étape loin d'être anodine pour elle. Il y a quelques mois, Julie Ricci avait révélé avoir fait une fausse couche. Voilà pourquoi elle poursuit dans le même post : "Je commence à le sentir bouger, c'est léger, mais ces petits coups me rassurent car à cause de ma précédente grossesse môlaire, le coeur du bébé s'était arrêté à 4 mois, donc comment vous dire que je vis cette troisième grossesse un peu moins sereinement que la première ou tout c'était très bien passé. Mais restons positifs et faisons confiance à dame nature."

Lors de ce rendez-vous, Julie Ricci découvrira le sexe du bébé, une information qu'elle partagera peut-être avec sa communauté.