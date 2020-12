Julie Taton maman pour la 2e fois : son bébé né prématurément a un prénom très original

Cette arrivée surprise de ce deuxième bébé a totalement chamboulé l'animatrice. Elle n'était "pas prête" à ce que ce bébé arrive aussi vite dans sa vie et culpabilise de le laisser parfois avec des infirmières pour aller rejoindre son plus grand garçon, Côme (4 ans). Un sentiment qu'elle a partagé avec ses abonnés le 27 décembre 2020, tout en leur demandant des conseils. "Énorme pensée à toutes les mamans qui ont, un jour, quitté la maternité laissant leur tout petit amour dans les merveilleuses mains des infirmières pédiatriques... J'ai pas pour habitude de m'épancher sur les réseaux sociaux... mais quitter la mat sans lui... déjà que j'étais pas prête à l'accueillir si tôt.. Mais en même temps, quel bonheur de retrouver le plus grand... a qui tu as beaucoup manqué... et qui a aussi besoin de toi.. On en parle des hormones là-dedans... Je relativise, bien sûr, en me disant que j'ai de la chance, Tahoe va bien... mais je suis déchirée entre rester à la neonat et être avec Côme à la maison... Ah oui, et on me dit de me reposer aussi... en plus... Si vous avez des trucs pour gérer ce moment à passer, ces 2 vies, 2 rythmes.. Si vous êtes passées par là, dites-moi ! Allez, encore 1 mois !", a-t-elle écrit.