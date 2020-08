Julie Taton enceinte de son 2e enfant : son baby bump en photo

C'est en janvier prochain que son deuxième enfant, né de son union avec Harold Van der Straeten, devrait voir le jour. Pour l'heure, on ne sait pas encore si elle attend une petite fille ou un petit garçon. Les tourtereaux ont déjà un fils prénommé Côme (4 ans). Il leur a d'ailleurs fait une belle frayeur en contractant le coronavirus. "Il a déclaré tous les symptômes, la toux, il était cassé, ne mangeait plus, il avait de la fièvre. En temps normal, je ne me serais pas inquiétée, je me serais juste dit qu'il avait une grippe. Mais quand on voit les évolutions que peut prendre la maladie, j'ai vraiment eu peur. J'ai appelé deux ou trois personnes qui sont issues du corps médical et qui travaillent à l'hôpital des enfants. Elles m'ont tout de suite confirmé que c'était bien le Covid, mais qu'il y avait des variantes, des immunités qui sont bonnes, d'autres moins bonnes et que si ça descendait sur les poumons, je ne devais pas attendre. Les appeler afin de préparer sa venue à l'hôpital sans prendre le risque de contaminer quelqu'un", avait-elle confié à Purepeople en avril dernier. Fort heureusement, le petit bonhomme a fini par guérir.