Julien Guirado traité d'arnaqueur : son dernier bon plan ne passe pas du tout

Julien Guirado a beau avoir dépassé le million d'abonnés sur Instagram, il ne fait pas tout le temps l'unanimité pour autant. Et au vu de sa dernière expérience sur la Toile, le candidat de télé-réalité y réfléchira peut-être à deux fois avant de reproposer un bon plan. Et pour cause, en début de semaine, le jeune homme a, comme à son habitude, fait un placement de produit sur sa page sociale. En superposant deux photos de lui censées souligner un avant/après bluffant, Julien vantait les mérites d'un produit ayant pour effet de se débarrasser de son double menton. Problème, les internautes n'y ont pas cru une seule seconde, accusant alors en masse le candidat des Anges de vouloir les arnaquer en s'inventant un complexe qu'il n'a pas.

En effet, ils sont nombreux à avoir constaté que Julien Guirado avait trafiqué ses photos pour apparaître avec un double menton sur l'une et aminci sur l'autre. "Il veut douiller qui ?", s'agace un anonyme qui a reposté le montage sur Twitter. En un rien de temps, les critiques ont fusé en commentaires. "Ah, mais le culot", "Il s'est même rasé pour donner une impression d'être skinny le bougre", "Il a détaché ses cheveux comme si on n'allait pas cramer qu'il avait pris les photos dans la même minute", "Ils nous prennent pour des dindes", "On a vu le haussement d'épaules, cousin", "Une grosse arnaque", peut-on lire entre autres.



Il faut dire que Julien Guirado n'est pas au top de sa forme depuis quelques jours. Le 13 avril dernier, il annonçait sa rupture soudaine avec Marine El Himer après près d'un an de relation. Bien que leur idylle ait connu de nombreux couacs, les tourtereaux s'étaient fiancés le 14 février. Mais comme l'a confié le beau brun sur ses réseaux, il est "l'entier responsable" de cette issue malheureuse. "Je fais partie de ce genre de personnes qui, quand il aime quelqu'un, il fait tout pour la détruire", ajoutait-il. De quoi lui pardonner ce faux pas ?