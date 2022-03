Julien Tanti filmé entièrement nu par erreur dans Les Marseillais : sa femme Manon Marsault "embêtée"

Par Liane Lazaar Rédactrice Liane Lazaar est rédactrice web rattachée au pôle TV de Purepeople.com. Elle connaît autant le parcours de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 que les derniers rebondissements des candidats de télé-réalité et a un goût prononcé pour les histoires de coeur.

Vendredi 25 février 2022, un nouvel épisode des "Marseillais" était diffusé en avant-première sur Salto. Après quoi, Julien Tanti a notamment beaucoup fait parler de lui. Et pour cause, il apparaît brièvement et par erreur totalement nu ! Sa femme Manon Marsault a réagi sur ses réseaux sociaux.

Oups ! La production des Marseillais a semble-t-il fait une petite gaffe au montage pour l'un des épisodes diffusé en avant-première sur la plateforme Salto vendredi 25 février 2022. Julien Tanti est tout particulièrement concerné puisqu'il a été filmé... entièrement nu ! En effet, le célèbre et redouté roi des problèmes est apparemment très à l'aise sur les tournages de l'émission et parmi ses fratés. Alors qu'une séquence était tournée autour de Greg et ses histoires de coeur, Julien Tanti a débarqué en arrière-plan en sortant de la douche, dévoilant ainsi ses parties intimes. Son camarade Benjamin Samat a beau avoir rapidement fermé la porte de la salle de bain, l'image avait déjà été captée par les caméras. Les monteurs, eux, sont complètement passés à côté de cette sortie. Ainsi, c'est sans retouche ni floutage que la séquence a été diffusée sur Salto. Pour la télévision, sur W9, la production a en revanche réagi puisque l'épisode en question en a été dépourvu. Mais il était alors trop tard car Julien Tanti faisait déjà le tour de la Toile, suscitant alors de nombreuses réactions.

Julien tanti affich totalement nu dans l'pisode de lundi, par contre c'est impossible avec toute l'quipe qui gre le montage et tout, que personne n'ai vu a pic.twitter.com/p57NYsCFt8 — yamcel rastane (@YamcelR) February 26, 2022

Julien Tanti ne s'est pas exprimé sur le sujet mais sa femme Manon Marsault, oui ! En effet, lors d'un question/réponse réalisé sur Instagram lundi 28 février, la candidate de télé-réalité était en proie à la curiosité de ses abonnés. L'un d'entre eux souhaitait notamment savoir si elle n'était pas gênée à l'idée que des milliers de personnes avaient pu jeter un coup d'oeil à l'anatomie de son homme. "Vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé des messages, certains pour rigoler, certains pour m'avertir. Effectivement, dans l'un des épisodes, nous avons vu Julien tout nu ! Bon bah j'ai envie de vous dire que c'est trop tard, je ne peux rien y faire, forcément ça m'embête", a-t-elle reconnu avant de relativiser : "Mais je préfère en rigoler, c'est comme ça, ce sont les aléas du métier. En tout cas, ce n'était pas quelque chose de voulu, on aurait préféré l'éviter mais c'est la vie, ce n'est pas grave. Tant qu'il m'appartient".